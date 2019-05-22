شكرا لقرائتكم عماد السيد يحضر مران الزمالك .. والاطباء: لم نحسم موقفه من المشاركة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عماد السيد حارس مرمى الزمالك على التواجد فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي فى ميت عقبة، رغم إصابته بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى، وغاب على إثرها عن مواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقام طبيب الفريق الأول، الدكتور محمد أسامة بالاجتماع مع عماد السيد من أجل الاطمئنان على حالته، في ظل الإصابة التي يعاني منها في يده، وتحديد موعد فك الجبس، والمشاركة فى التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

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و كان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.