شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، وسط حضور 40 ألف مشجع.

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة الزمالك ونهضة بركان، بموجب 50 جنيه للدرجة الموحدة "الثالثة والثانية" و100 جنيه للدرجة الأولى و300 جنية للمقصورة.

ويكثف مسئولو القلعة البيضاء اتصالاتهم فى الوقت الحالى من أجل الحصول على موافقة بزيادة عدد الجماهير فى مواجهة نهضة بركان، لـ 60 ألف متفرج، بدلاً من 40 ألف، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح فى الساعات الأولى من اليوم، بأنه حصل على موافقة بحضور 60 ألف، ثم صدر الخطاب الرسمى بـ 40 ألف مشجع.

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وتطرح مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.



تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان (1)



تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان (2)



تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان (3)



تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان (4)