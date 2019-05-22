سموحة يتقدم بالهدف الثانى فى شباك بتروجت...

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جدة - عمرو شويل سجل رجب نبيل لاعب سموحة الهدف الثانى لفريقه أمام بتروجت فى الدقيقة 39 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز. ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

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