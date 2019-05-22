شكرا لقرائتكم جروس يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز في معركة العودة ونسيان ذكريات الهزيمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة قبل انطلاق المران مع اللاعبين، تحدث خلالها عن اللقاء السابق أمام فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، وطالبهم بنسيان نتيجة اللقاء والتركيز فى مباراة العودة.

كما طالب جروس جميع اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهدهم فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان، من أجل حصد اللقب واسعاد الجماهير، مؤكدًا إنه يثق فى قدراتهم جميعًا على حصد البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

Advertisements

و كان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.