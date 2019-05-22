شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يضمن بقائه ويقسو على زعيم الثغر بأربعة أهداف نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع طلائع الجيش تحقيق فوز كبير علي نظيره الاتحاد السكندري بأربع أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

احرز اهداف طلائع الجيش كل من كريم طارق هدفين ، ومحمد أبو المجد ومصطفي محمد .

وبهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

فيما احتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر في 13 وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدفًا.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

حراسة المرمى :- محمد بسام، خط الدفاع:- علي الفيل، خالد سطوحي، عاصم صلاح، أحمد سامي، خط الوسط:- فرانك نجونجا، إسلام جمال، أحمد سمير، محمد أبو المجد، كريم طارق، خط الهجوم:- مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..

حراسة المرمى: الهانى سليمان،خط الدفاع: ولاس سيلفا - محمود رزق - أحمد توفيق - السيد سالم، خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - عمار حمدي، خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر.