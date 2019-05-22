شكرا لقرائتكم سموحة يتقدم على بتروجت بهدفين فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبتروجت المقامة بينهما حاليا على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز بتقدم الفريق السكندرى بهدفين دون رد. افتتح التسجيل للموج الأزرق حسام حسن فى الدقيقة 28 قبل أن يعزز رجب نبيل تقدم سموحة بالهدف الثانى فى الدقيقة 39. ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة فيما يقع بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة. Advertisements

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