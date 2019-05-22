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جدة - عمرو شويل الحدود يتمسك بالبقاء في الدوري ويتعادل مع دجلة

انتهت مباراة وادي دجلة وحرس الحدود بتعادل الفريقين 1/1 ضمن مباريات الاسبوع 33 من الدوري العام بستاد الجبل الاخضر.

وأحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول، و حاول حرس الحدود تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط و لكن نجح محمد عبد المنصف في الحفاظ على شباكه و خروج فريقه متقدم من الشوط الاول.

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في الشوط الثاني حاول حرس الحدود محاولات كثيرة على مرمى دجلة حتى احرز امام عاشور هدف لفريقه في مرمى محمد عبد المنصف ليتمسك بأمل البقاء في الدوري العام و يؤجل مؤمرية الفريق الهابط الثالث إلى الجولة الاخيرة ليشتعل الصراع.

و بعد انتهاء المباراة بذلك النتيجة ارتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 37 في المركز الثاني عشر، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

وتمسك الحدود بالبقاء فى الدوري الممتاز رغم صعوبة موقفه بالتعادل اليوم حيث أرجأ الهبوط لمرحلة لاحقة حال السقوط فى المباريات المتبقية.