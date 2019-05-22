شكرا لقرائتكم المصري يتعادل مع الإنتاج الحربي 2-2 في مباراة مثيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي، التي جمعت بينهما على ستاد "الجيش" في السويس بالتعادل 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف المصري الأول اللاعب حسين رجب في الدقيقة 6، عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس الإنتاج.

بينما الهدف الثاني فقد أحرزه النجم الفلسطيني محمود وادي بالدقيقة 14 من الشوط الأول، وذلك بعدما تلقى الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها برأسه في الشباك.

بينما أحرز معاذ الحناوي هدف تقليص الفارق لفريق الإنتاج بالدقيقه 29 من الشوط، عن طريق ركله جزاء.

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قبل أن ينجح اللاعب كريم لالا في إحراز الهدف التعادل لفريق الإنتاج الحربي بالدقيقة 35، بعدما انفرد بالمرمى ليسدد في الشباك.

بهذا التعادل ارتفع رصيد المصري إلى 49 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.