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جدة - عمرو شويل تيتو: استبعاد لاعبان من قائمة منتخب مصر أحدهما حارس مرمى

كشف تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أنه سيتم استبعاد لاعبين أثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل.

قال تيتو في تصريحات تلفزيونية إنه سيتم استبعاد لاعبين من القائمة أحدهما حارس مرمى.

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وتابع أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر حول القائمة مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث سينطلق معسكر الفراعنة فى السادس من الشهر المقبل ببرج العرب.