شكرا لقرائتكم سموحة يهرب من الهبوط وبتروجت يقترب من دوري المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد فريق سموحة أغلى ثلاث نقاط له بالموسم، بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء ،اليوم، الثلاثاء، على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للموج الأزرق حسام حسن فى الدقيقة 28 قبل أن يعزز رجب نبيل تقدم سموحة بالهدف الثانى فى الدقيقة 39 .

بهذه النتيجة دخل الفريق السكندرى المنطقة الدافئة فى الدورى بعد وصوله للنقطة 38 بينما بات بتروجت فى موقف لا يحسد عليه بعد تجمد رصيده عند النقطة 34 فى المركز الساس عشر فى دائرة الهبوط.