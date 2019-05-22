شكرا لقرائتكم سموحة يهرب من الهبوط وبتروجت يقترب من دوري المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصد فريق سموحة أغلى ثلاث نقاط له بالموسم، بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء ،اليوم، الثلاثاء، على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.
افتتح التسجيل للموج الأزرق حسام حسن فى الدقيقة 28 قبل أن يعزز رجب نبيل تقدم سموحة بالهدف الثانى فى الدقيقة 39 .
بهذه النتيجة دخل الفريق السكندرى المنطقة الدافئة فى الدورى بعد وصوله للنقطة 38 بينما بات بتروجت فى موقف لا يحسد عليه بعد تجمد رصيده عند النقطة 34 فى المركز الساس عشر فى دائرة الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يهرب من الهبوط وبتروجت يقترب من دوري المظاليم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.