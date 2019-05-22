شكرا لقرائتكم في شوط أول مثير.. شاهد ريمونتادا الإنتاج أمام المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي بالتعادل 2-2، وذلك خلال المباراة، التي تجمع بينهما حالياً على ستاد "الجيش" في السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف المصري الأول اللاعب حسين رجب في الدقيقة 6، عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس الإنتاج.

بينما الهدف الثاني فقد أحرزه النجم الفلسطيني محمود بالدقيقة 14 من الشوط الأول، وذلك بعدما تلقى الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها برأسه في الشباك.

وأحرز معاذ الحناوي هدف تقليص الفارق لفريق الإنتاج بالدقيقه 29 من الشوط، عن طريق ركله جزاء.

قبل أن ينجح اللاعب كريم لالا في إحراز الهدف التعادل لفريق الإنتاج الحربي بالدقيقة 38، بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

جدير بالذكر أن المصري يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.