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جدة - عمرو شويل انبي يفك الاشتباك ويضمن البقاء بالدوري الممتاز حقق فريق انبي انتصارا قوياً وصعبا على نظيره مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ببطولة حقق فريق انبي انتصارا قوياً وصعبا على نظيره مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ببطولة الدوري المصري سجل ثنائية انبي النجم أحمد شكري فى الدقيقتين 23 و 42، بينما أحرز هدف المقاصة ميدو جابر في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني والمباراة. بهذه النتيجة ضمن انبي البقاء بالدوري المصري الممتاز ببلوغ النقطة 39 ناهيًا فترة هي الأصعب له عبر تاريخه فى الدورى بعدما كان مهددًا بالهبوط ضمن العديد من الأندية.

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