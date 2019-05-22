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جدة - عمرو شويل انبي يخطف المقاصة فى الشوط الأول بهدف أحمد شكرى نجح فريق انبي فى التقدم بهدف أحمد شكرى على حساب نظيره المقاصة خلال فعاليات الشوط الأول. نجح فريق انبي فى التقدم بهدف أحمد شكرى على حساب نظيره المقاصة خلال فعاليات الشوط الأول. جاء الهدف عن طريق احمد شكرى فى الدقيقة 23 من عمر المباراة. وبالرغم من السيطرة التى أظهرها فريق مصر المقاصة الا أن لاعب الأهلي الأسبق منح الفريق البرتولي الأفضلية فى الشوط الأول ليعزز من أماله فريقه بالاستمرار ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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