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جدة - عمرو شويل هل تؤثر قائمة المنتخب على حظوظ الزمالك فى النهائى الأفريقي؟

خطفت قائمة منتخب مصر التى أعلنها الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى الأنظار خلال الساعات القليلة الماضية خاصة فى ظل المطالبات بانضمام عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة فى الفترة الماضية سواء بالدوري المصري أو بطولات أفريقيا على مستوى الأندية.

وفرضت الجماهير بكافة طوائفهم عن الأسباب التى أدت الى اعلان الجهاز الفنى للقائمة خلال الفترة الحالية خاصة وأنها ستؤثر بشكل كبير على معنويات لاعبي الزمالك خاصة المستبعدين من اهتمامات المدرب المكسيكى.

وخرج كل من يوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا وعبد الله جمعه من حسابات المدير الفنى للفراعنة ما أدى الى مخاوف من سيطرة حالة الحزن والغضب على اللاعبين بسبب ابعادهم عن القائمة الدولية فى الوقت الذى يعانى كان بمقدور الجهاز الفنى الانتظار لحين انتهاء الزمالك من مباراته المقبلة أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل خاصة وان المعسكر القادم للفراعنة مازا أمامه من الوقت الكثير.

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ويستعد نادي الزمالك لخوض منافسات اياب دور نهائي الكونفيدرالية الافريقية يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري سيتجاوز 60 ألف متفرج.

ويأمل نادي الزمالك فى تعويض خسارته بمباراة الذهاب بهدف نظيف خاصة وان اللاعبين سيحظون بمساندة جماهيرية كبيرة خاصة وان فارق الأهداف واحد فقط.