شكرا لقرائتكم وادي دجلة ينهي الشوط الأول بتقدم على الحدود بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين وادي دجلة و حرس الحدود، بتقدم الفريق الدجلاوي بهدف نظيف ضمن مباريات الاسبوع 33 من الدوري العام بستاد الجبل الاخضر.

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و أحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول، و حاول حرس الحدود تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط و لكن نجح محمد عبد المنصف في الحفاظ على شباكه و خروج فريقه متقدم من الشوط الاول.

و يحتل دجلة المركز قبل المباراة المركز الـ12 قبل المباراة بـ36 نقطة بينما يقع الحرس في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، أي يعني أن الفائز في اللقاء سيضمن بقاءه بنسبة كبيرة في الدوري العام.