شكرا لقرائتكم إيقاف عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك و نهضة بركان.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

توقفت عملية بيع تذاكر مباراة الاياب بين الزمالك و نهضة بركان الذي ستقام يوم الاحد القادم بملعب الجيش ببرج العرب بسبب التدريبات الخاصة بالاعبين.

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و قررت الادارة اخراج الجماهير حتى انتهاء التدريبات ليتم بيع التذاكر عقب انتهائها، و يحتاج الزمالك للفوز بهدفين من أجل التتويج بالكونفدرالية بعدما خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 1/0 احرزة اللاعب لابا كودجو في الدقائق الاخيرة.

و تفاعل لاعبي الزمالك مع الجماهير الغفيرة الذي حضرت بالنادي لشراء التذاكر، و استقبل اللاعبين بتحية كبيرة من أجل شد ازرهم قبل المباراة المرتقبة.