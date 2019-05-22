شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يهدر فرصة الصدارة ويتعادل مع الوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر اتحاد جدة فرصة اقتناص الصدارة عقب تعادله الايجابي 1-1 أمام ضيفه الوحدة الإماراتي، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول افضلية للاتحاد الذي فرض سيطرته إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الوحدة الإماراتي. وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله التشيلي فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للاتحاد لمهاجمه رومارينيو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله خالد السميري ليسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للوحدة.

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وعند الدقيقة 69 تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من افتتاح التسجيل عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله خالد السميري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

ورد الوحدة الإماراتي سريعاً وتمكن لاعبه محمد المنهالي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 71 بعد تلقيه كرة عائدة من الحارس فواز القرني ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الإماراتي الى 13 نقطة في المركز الأول، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

وسيلعب الوحدة الإماراتي في الدور ثمن النهائي مع ثاني المجموعة الأولى، في حين سيلعب الاتحاد أمام متصدر المجموعة الأولى والذي يتنافس عليه ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي.

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