شكرا لقرائتكم منتخب موريتانيا يضم لاعب هجر إلى قائمة أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت موريتانيا يوم الثلاثاء التشكيلة التالية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل في مصر، واستدعى المدرب آلاسن ديوب لاعب نادي هجر السعودي.

وضمت القائمة في حراسة المرمى سليمان إبراهيم (نواذيبو) ناموري دياو (كدية) بابكر ديوب (الشرطة)، وفي الدفاع علي عبيد (ألكوركون الإسباني) عبدول با (أوزير الفرنسي) أدادي ديارا (سيدان الفرنسي) المصطفى دياو (نواكشوط كينغز) بكاري ندياي (الدفاع الجديدي المغربي) سالي سار (سيرفيت جنيف السويسري) هارونا سي (غرينوبل الفرنسي) عبد القادر تيام (أورليان الفرنسي)، وفي الوسط خاسا كمارا (زانثي اليوناني) إبراهيما كوليبالي (غرينوبل الفرنسي) آلاسن ديوب (هجر السعودي) عبد الله جي (نواذيبو) ديالو جيديلي (إلازيجسبور التركي) الحسن العيد (ريال بلد الوليد) محمد دلاهي يالي (دفاع تاجنانت).

وفي الهجوم سليمان آن (أوريلاك أرباغون الفرنسي) آداما با (غيرسونسبور التركي) إسماعيل دياكيتي (اتحاد تطاوين التونسي) مولاي أحمد خليل (مستقبل قابس التونسي) حمي الطنجي (نواذيبو).