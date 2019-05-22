شكرا لقرائتكم رمضان 1986.. زلزال يضرب المكسيك و3 منتخبات عربية في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان هناك الكثير من المخاوف حول قدرة المكسيك على استضافة كأس العالم 1986 بعدما ضربها زلزال شديد قبل 8 أشهر من انطلاقة البطولة التي أطلق حكم مباراة الافتتاح صافرة بدايتها في العشر الأواخر من رمضان ذلك العام.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا البطولة لكنها تراجعت عن ذلك قبل انطلاقها بـ4 أعوام بعدما أعلنت حكومتها عدم قدرتها على استضافة البطولة بسبب مخاوف اقتصادية، لتتقدم المكسيك بملفها وتتفوق على الولايات المتحدة وكندا، وتصبح أول دولة تستضيف المونديال مرتين، بعدما فعلت ذلك في نسخة 1970.

وقبل المونديال بـ8 أشهر ضرب زلزال شديد المكسيك، لكن الملاعب لم تتأثر وقررت الحكومة حينها المضي في استعداداتها لاستقبال النهائيات التي انطلقت في العشر الأواخر، بمشاركة 3 منتخبات عربية وهي العراق والجزائر والمغرب.