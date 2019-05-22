شكرا لقرائتكم بنزيمة مهدداً الفرق: سنحقق كل الألقاب الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني أن الموسم المنقضي كان محبطا بالنسبة لناديه، مشيراً إلى أن فريقه سيحقق كل الألقاب الموسم المقبل.

وحل ريال مدريد ثالثا في الدوري الإسباني وودع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتولى تدريبه 3 مدربين أولهم جولين لوبيتيغي وبعده سانتياغو سولاري وأخيراً زين الدين زيدان.

وأكد بنزيمة أن ريال مدريد يتطلع للفوز بكل الألقاب في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وهو الذي حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي مع النادي الأبيض.

وشارك بنزيمة في 53 مباراة مع الريال هذا الموسم على مستوى كافة البطولات وسجل 30 هدفا بواقع 21 هدفا في الدوري وأربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا ومثلهم في كأس ملك إسبانيا بجانب هدف واحد في كأس السوبر الأوروبي.