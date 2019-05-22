راشد النعيمي يكرم «إعلامي نادي عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط،رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي، أعضاء المركز الإعلامي بالنادي تقديراً للطفرة الكبيرة التي حققها النادي إعلامياً حيث تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل محتوي إلكتروني لناد في حفل جائزة دوري الخليج العربي.

وأشاد الشيخ راشد بجهود المركز التي تكللت بهذا الإنجاز الرائع، شاكراً لهم جهودهم التى يثني عليها الشارع الرياضي والتي أسهمت في حصول النادي على قاعدة جماهيرية جيدة، مشيداً بالتغطية الإعلامية المتميزة لجميع الأنشطة والقطاعات بالنادي والتي تظهر عملاً جاداً واجتهاداً لتحقيق التميز، متمنياً أن يكون الترشيح لجائزة أفضل محتوى إلكتروني حافزاً لتقديم الافضل في المواسم القادمة، مؤكداً مساندته لهم ليرتقوا بالمستوي الإعلامي للنادي والذي هو جزء لا يتجزأ من نجاح نادي عجمان.

وعبر اأعضاء اللجنة الإعلامية عن سعادتهم بهذا التكريم الكبير الذي يعتبرونه أكبر حافز لهم لمواصلة العمل الجاد والاستمرار على طريق التميز وأكدوا أن توجيهات الشيخ راشد المعيكي ومتابعته المستمرة كان لها الدور الأكبر في تطوير العمل في المركز الإعلامي بهذه الصورة.