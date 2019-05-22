ابن فيصل يعتذر للهلاليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اعترف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي السابق بأنه ارتكب بعض الأخطاء والتصريحات خلال فترة رئاسته للنادي العاصمي وقدم اعتذاره لجماهير الزعيم.

Advertisements

وأكد أن الظروف التي تعرض لها الهلال من ضغط المباريات وعدم الانصاف من بعض لجان اتحاد الكرة حرمت الأزرق من تحقيق التطلعات.

على صعيد آخر، احرز الكولومبي جون باجوي هدفاً لمصلحة فريقه الحزم ليخرج الأخير فائزاً على الخليج 1-0 في ذهاب ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز باجوي الهدف الوحيد عند الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ويلتقي الفريقان إياباً في 24 الجاري على ملعب الخليج لحسم الأمور.