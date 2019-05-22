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ابن فيصل يعتذر للهلاليين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اعترف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي السابق بأنه ارتكب بعض الأخطاء والتصريحات خلال فترة رئاسته للنادي العاصمي وقدم اعتذاره لجماهير الزعيم.

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وأكد أن الظروف التي تعرض لها الهلال من ضغط المباريات وعدم الانصاف من بعض لجان اتحاد الكرة حرمت الأزرق من تحقيق التطلعات.

على صعيد آخر، احرز الكولومبي جون باجوي هدفاً لمصلحة فريقه الحزم ليخرج الأخير فائزاً على الخليج 1-0 في ذهاب ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز باجوي الهدف الوحيد عند الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ويلتقي الفريقان إياباً في 24 الجاري على ملعب الخليج لحسم الأمور.

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