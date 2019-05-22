الجنيبي يجتمع بفان مارفيك ويطّلع على متطلبات «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على متطلبات منتخب الإمارات الوطني خلال المرحلة المقبلة، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستسحب قرعتها في شهر يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس في مقر لجنة دوري المحترفين بالعاصمة أبوظبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وفان مارفيك، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وأعضاء الجهاز الفني المساعد.

وناقش الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للأبيض والمعسكرات الإعدادية والمباريات الودية التي سيخوضها في فترة الإعداد التي ستقام على مرحلتين؛ حيث ستقام المرحلة الأولى للفترة من 13 إلى 22 يوليو/تموز المقبل في أوروبا فيما ستقام المرحلة الثانية من المعسكر، والذي سيتم تحديده مكانه لاحقاً خلال الفترة من 24 أغسطس/آب إلى 10 سبتمبر والتي ستتخللها خوض مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و10 سبتمبر/أيلول 2019.

ومن جهته يواصل فان مارفيك، متابعة مباريات دوري الخليج العربي ومباريات أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا، وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين الذين سيتم ضمهم للمنتخب خلال المعسكر المقبل.