شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية العين تجهز 40 ملعباً لممارسة الرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت ملاعب مدينة العين الرياضية إقبالاً كبيراً من المستخدمين خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز جميع الملاعب الموزعة على أكثر من 40 منطقة مختلفة بالمدينة وتزويدها بكل المستلزمات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقطاب أعداد كبيرة من هواة رياضتي كرة القدم والطائرة وغيرها من الأنشطة، حيث بلغ عدد حجوزات الملاعب في منطقة وسط المدينة فقط أكثر من 400 حجز.
وراعت بلدية مدينة العين في اختيار مواقع الملاعب الرياضية أن تكون قريبة من الأحياء السكنية لتخدم بدورها أكبر شريحة ممكنة من أفراد الجمهور، وتسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، ويتم سنويا تدشين مجموعة من الملاعب حسب احتياجات السكان والمناطق الجديدة ومتطلباتها.
وأتاحت بلدية مدينة العين مؤخراً خدمة حجز الملاعب إلكترونياً والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وتم تطبيقه على ملعبي الريف والطوية.
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