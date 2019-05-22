اخبار الرياضه

بلدية العين تجهز 40 ملعباً لممارسة الرياضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية العين تجهز 40 ملعباً لممارسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت ملاعب مدينة العين إقبالاً كبيراً من المستخدمين خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز جميع الملاعب الموزعة على أكثر من 40 منطقة مختلفة بالمدينة وتزويدها بكل المستلزمات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقطاب أعداد كبيرة من هواة رياضتي كرة القدم والطائرة وغيرها من الأنشطة، حيث بلغ عدد حجوزات الملاعب في منطقة وسط المدينة فقط أكثر من 400 حجز.

وراعت بلدية مدينة العين في اختيار مواقع الملاعب الرياضية أن تكون قريبة من الأحياء السكنية لتخدم بدورها أكبر شريحة ممكنة من أفراد الجمهور، وتسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، ويتم سنويا تدشين مجموعة من الملاعب حسب احتياجات السكان والمناطق الجديدة ومتطلباتها.

وأتاحت بلدية مدينة العين مؤخراً خدمة حجز الملاعب إلكترونياً والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وتم تطبيقه على ملعبي الريف والطوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية العين تجهز 40 ملعباً لممارسة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا