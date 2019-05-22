النسخة ال 23 من بطولة زايد الرياضية تفتتح رسمياً اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في نسختها ال23 بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، و68 فريقاً في الألعاب الجماعية في 19 لعبة رياضية فردية وجماعية وأكثر من 25 فريقاً أجنبياً من 18 دولة، وتتضمن الرياضات كرة القدم والطائرة والسلة واليد والجو جيتسو والجودو والمواي تاي والملاكمة والشطرنج والرماية والسباحة ورماية السهم وهوكي الجليد والدواثلون وسباق السيارات وكرة الطاولة والتنس والبادل تنس والجمباز وكانت المنافسات انطلقت يوم 9 مايو الماضي.

يحتضن المسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة، فعاليات الحفل الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء، وأعدت اللجنة المنظمة، برنامجاً يجمع ما بين الفخامة والتنوع، يتضمن فقرة رئيسية تقدمها شركة متخصصة في العروض، كما عودنا فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في كل عام، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكبار المسؤولين والرياضيين لحضور الافتتاح.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال سرور الكعبي، عن فخره واعتزازه بتنظيم بطولة زايد الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الثالث والعشرين على التوالي بالتزامن مع عام التسامح.

وقال: «تعد بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان؛ حيث تمّت استضافة حوالي 37320 رياضياً و60750 من الجمهور حتى الآن، والأمر المميّز في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق، وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثل بثقافة التسامح التي تعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ».

25 فريقاً من 18 دولة

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كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن مشاركة 25 فريقاً من خارج الدولة، يمثلون 18 دولة حول العالم، حضروا للمشاركة في البطولة، بعد السمعة الكبيرة التي اكتسبتها خلال ال 23 عاماً الماضية منذ انطلاقها، وتعتبر هذه النسخة الأكثر مشاركة دولياً بفرق من خارج الدولة على مستوى المنافسات الجماعية فقط، والتي تتمثل في بطولات كرة اليد، والسلة، وكرة القدم، والطائرة، وهوكي الجليد.

كما يتوافد عدة لاعبين أيضاً من خارج الدولة للمشاركة في المنافسات الفردية، منها الرماية ورماية القوس والتنس والبادل تنس والسباحة والجمباز، ولم تكتف بعض المنتخبات الأجنبية للوجود بفريق واحد، بل البعض شارك بفريقين؛ حيث يشارك في البطولة فريقان من السودان والبحرين وعمان والأردن وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين، بينما يشارك فريق من البرازيل ومصر وإيطاليا وروسيا والسعودية والبحرين وتايلاند والمغرب وتونس وإسبانيا ولبنان.

رويال أ يظفر بلقب سيدات كرة القدم

حقق فريق رويال أ لقب كرة القدم السيدات في بطولة زايد الرياضية بعد تغلبه على رويال ب في نهائي البطولة بنتيجة 2-1، في مباراة حماسية بين الطرفين ووسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الحدث في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، وتوج الفريق الفائز ميثاء العرفي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعبدالرزاق الكعبي، المنسق العام للجنة كرة القدم للسيدات وتينا بابفلو، المدير الفني لبطولة زايد الرياضية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق أهلي سداب من حسم الميدالية البرونزية بتفوقه على الميهال 5-2 بعد الاحتكام للأشواط الإضافية، تعادل الفريقان في الأشواط الأصلية بهدفين لكل فريق، قبل أن ينجح سداب في تأكيد الأفضلية بالشوط الإضافي الأول ليضيف ثلاثة أهداف كانت كفيلة بحصد الميدالية البرونزية، وفي الختام توجت لاعب رويال أ «ماريوت» بلقب أفضل لاعبة في البطولة، بينما حصلت سناء حارس فريق أهلي سداب على لقب أفضل حارس بالبطولة، فيما توجت اللاعب شيماء نجمة فريق أهلي سداب بلقب هداف البطولة بعد تسجيلها 12 هدفاً.