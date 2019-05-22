الإنجليزي واليس الرابح الأكبر في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الإنجليزي مات واليس، إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، عقب حصوله على المركز الثالث في النسخة رقم 101 لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي ستقام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على ملاعب عقارات جميرا للجولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية.

نجح واليس في تحقيق أفضل النتائج ضمن حفنة من نجوم الجولة الأوروبية في واحدة من البطولات الكبرى، ليحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، على 517 نقطة ليتحرك من المركز الثامن إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع موسمي يصل إلى 1573 نقطة.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، أنهى روري ماكلروي بطولته الأولى لعام 2019 كعضو في الجولة الأوروبية في المركز الثامن ليدخل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز 109 بعد حصوله على 198.2 نقطة.

وشارك الإيرلندي شين لوري، والنجم الجنوب إفريقي إريك فان روين، إلى ماكيلروي في المركز الثامن لتعزيز مكانهم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف في الموسم الحالي. لا يزال لوري في المركز الثالث برصيد 1533.3 نقطة في حين قفز فان روين من المركز 20 إلى المركز 17 إلى 881.3 نقطة.

وأنهى اللاعب التايلاندي جاز جانوتانانوند، الذي لعب في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة، المنافسات في المركز 14 ليتقدم في الترتيب العام إلى المركز 49 برصيد 456.6 نقطة.