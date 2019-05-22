14 خيلاً تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز بفرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، عصر اليوم إلى مضمار داكس الفرنسي، حيث تنطلق الجولة السابعة من سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري أيشا)، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بشعار (عالم واحد..6 قارات.. أبوظبي العاصمة) وبالتزامن مع عام التسامح.

يأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

ويشارك في السباق البالغة جائزته المالية 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2300 متر، 14 خيلاً، أبرزها «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

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ويشرف على «الماجد» المنحدر من نسل «نوريسك الموري» والفرس «صقلاوي»، المدرب دايمن فاتريجانت ويقوده الفارس انتوني كراستوس، ولم يسبق للمهر البالغ من العمر أربع سنوات خوض السباقات من قبل.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً «لو ماسود» بقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو، و«فلاش دو فاوست» بقيادة الكساندر جافلان، وكلاهما تعود ملكيتهما لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بإشراف دي ميرسون.

ومن أبرز الخيول المنافسة على اللقب «سلاح» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وسبق للجواد البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «منجز» الفوز مرتين.

ويسعي لانتزاع اللقب المهر «فاكر دو باو» لميشيل لورينت وبإشراف او تريجوديت، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، وسبق لابن «دورمان» الفوز مرة وحل ثانياً في سباقين، وهناك المهرة «مارمارا» لمهدي بن مسعود بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جوليوم ترولي دو بريفو، و«امبرت» ليفييس بلانتان وبإشراف فيليب سوجرب وبقيادة جيمي مارتن.