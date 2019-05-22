«بيق مارت إيه» يحلق بطائرة دورة التسامح الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق «بيق مارت إيه» ببطولة الكرة الطائرة لدورة التسامح الرمضانية المقامة في مدينة العين برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بعد فوزه 3-2 على الزعيم في النهائي المثير الذي جرى بينهما أمس الأول على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، وقام أحمد آل سويدين رئيس اللجنة المنظمة العليا برفقة علي مسري مدير البطولة بتسليم الكأس والميداليات الذهبية وجائزة نقدية 20 ألف درهم للفريق البطل، في حين حصل الوصيف على الميدالية الفضية و 15 ألف درهم.

وسبقت مباراة النهائي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث نجح التعاون في تحقيق الفوز على أونلي فريش 2-1 لينال الميدالية البرونزية وجائزة نقدية 10 آلاف درهم، كما تم تكريم طاقم الحكام المكون من بدر محفوظ وأسامة حسني وليلى إبراهيم ومحيي الدين وبغلا بدن.

وأشاد عبدالله زويد رئيس لجنة الكرة الطائرة بدورة التسامح الرمضانية، بالمستوى الفني للفرق المشاركة موضحاً أن ما قدمه اللاعبون في جميع المباريات فاق التوقعات، واستمتعت به الجماهير الحاضرة، وأكد أن منافسات الكرة الطائرة ظلت تجذب الأنظار من جميع المنافسات الأخرى خصوصاً في الدورات الرمضانية، وقال: «غالباً ما تكون منافسات الكرة الطائرة هي اللعبة الشعبية الأولى في الدورات الرمضانية، حيث تحظى بإقبال كبير من المشاركين، ولذلك فإن أندية الدولة ترسل كشافيها لمتابعة الدورات الرمضانية لاكتشاف المواهب من مختلف الفئات».

وأعرب حمزة قاسم، مدرب فريق «بيق مارت إيه» عن سعادته بالتتويج باللقب، موضحاً أن ما يسعده أكثر هو الفوز على المنافس العنيد فريق الزعيم.وتتواصل الإثارة لليوم الثاني في منافسات خماسيات كرة القدم بدورة التسامح الرياضية التي انطلقت أمس، وتقام اليوم ثلاث مواجهات ساخنة بصالة استاد خليفة بن زايد، حيث يلتقى في المواجهة الأولى فريقا أياكس والجالية المغربية ضمن المجموعة الأولى، في حين تجمع المباراة الثانية بين شركة الريس للمقاولات والعين سيتي، ويلتقي في المباراة الثالثة والأخيرة بالأمسية فريقا الاتحاد والتعاون.