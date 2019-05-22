كورونادو نجم الجولة 25

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد صانع ألعاب الشارقة البرازيلي إيجور كورنادو جائزة «نجم الجولة» ال 25 من دوري الخليج العربي التي تنظمها شبكة سبورت فور أوول الإخبارية.

وتمكن أيقونة «الملك»، وأفضل لاعب أجنبي في دورينا هذا الموسم، من حسم صدارة استفتاء متابعي الشبكة برصيد 876 صوتاً، بعد تألقه اللافت وإحرازه هدفين من 3 في شباك الوحدة.

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وتوج إيجور للمرة الثانية بكأس سبورت فور أوول المقدمة من شركة Eaksports لصاحبها عيسى الخاجة، وجاء بفارق ضئيل في المركز الثاني المتألق يحيى نادر من العين برصيد 844 صوتاً، وحل ثالثاً مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل برصيد 685 صوتاً.

ويتم استخدام الأرقام الفردية بمؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة تقدمها شركة «instat» العالمية للإحصاءات.

وقال عبدالرسول عبدالله، مدير الشبكة: نظراً للتفاعل الكبير من متابعي الشبكة للجوائز الأسبوعية «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور»، قررت إدارة شبكة سبورت فور أوول الإخبارية إطلاق جائزة «نجم الموسم» لأفضل لاعب مواطن وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل رابطة جماهيرية، وأفضل برنامج تليفزيوني، وجميعها جوائز تخص مسابقة دوري الخليج العربي فقط.