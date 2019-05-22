ختام دولية الشارقة لكرة قدم الناشئين الليلة

يسدل الستار على النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الدولية للناشئين مساء اليوم على الملعب الفرعي الأول في نادي الشارقة في سمنان بثلاث مواجهات يحدد بعدها بطل النسخة الثالثة، ويلتقي في جولة الحسم فريق خورفكان مع الوصل، والزمالك مع العربي الكويتي، ونادي الشارقة مع الوحدات الأردني.

وأسفرت نتائج مباريات أمس الأول عن فوز الزمالك على الوحدات بهدف حسن سمير، وفريق العربي على خورفكان بهدف خالد الهاجري، وانتهت مباراة الشارقة مع الوصل بالتعادل من دون أهداف.

وأكد طارق الخنبشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن اكتمال ترتيبات حفل مسك الختام بتوجيه الدعوة إلى عدد من القيادات الرياضية وعلى رأسهم رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، وسالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائبه محمد بن هندي، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وجميع أعضاء مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة والمختصون في مجال تدريب الناشئين.

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وسيتم تكريم الشركات الراعية في حفل التتويج وعلى رأسها فاست للمقاولات الراعي البلاتيني، والعربية للطيران، ونيكسيت للاستشارات الهندسية كرعاة ذهبيين، بالإضافة إلى تكريم كافة الجهات التي ساهمت في نجاح البطولة وعلى رأسها مجلس الشارقة الرياضي الراعي الاستراتيجي للبطولة ونادي الشارقة الرياضي، كما توجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريق العمل خصوصاً القسم الفني الذي يقوم ببث المباريات كاملة عبر «حساب ريتش تارجيت» في انستغرام، مما كان له الاثر الايجابي في اشتهار البطولة ووصل عدد من الطلبات من بعض الأندية العربية التي طلبت المشاركة في النسخة القادمة.

واشاد عبدالرحمن الحداد مدرب منتخب الإمارات تحت 16 سنة بالبطولة، وقال «حرصت على حضور مباراة الشارقة مع الوصل لأنها تضم 7 من لاعبي منتخبنا تحت 16 سنة، مثل هذه الدورات تسهم في رفع مستوى الناشئين وتكسبهم خبرات اللعب مع مدارس مختلفة.

كما اشاد بتوجه طارق الخنبشي كمتخصص في تنظيم بطولات الناشئين والمراحل السنية، وقال «لقد بدأت البطولة بسباعيات في نسختها الأولى وفي النسخة الثالثة أصبحت بطولة من 11 لاعباً واستقطبت فرق من العيار الثقيل وتمثل اشهر الأندية العربية».

وكشف «سوف ندرس مشاركة منتخب الناشئين في المستقبل لأن لاعبينا في حاجة كبيرة إلى الاحتكاك وخوض أكبر قدر من المباريات».