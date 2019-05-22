شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يمدد لجيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حداً للشائعات حول مستقبله، من خلال تمديد عقده مع فريقه الحالي تشيلسي عاماً إضافياً حتى 2020، بحسب ما أعلن نادي كرة القدم اللندني.
وأعرب جيرو (32 عاماً) في الآونة الأخيرة عن امتعاضه لقلة مشاركته أساسياً في صفوف فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وسط تلميحات عن احتمال رحيله بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يمدد لجيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.