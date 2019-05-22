تشيلسي يمدد لجيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حداً للشائعات حول مستقبله، من خلال تمديد عقده مع فريقه الحالي تشيلسي عاماً إضافياً حتى 2020، بحسب ما أعلن نادي كرة القدم اللندني.

وأعرب جيرو (32 عاماً) في الآونة الأخيرة عن امتعاضه لقلة مشاركته أساسياً في صفوف فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وسط تلميحات عن احتمال رحيله بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.