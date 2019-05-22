مباراتان في رمضانية عبدالله بن جمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم مرحلة الدور نصف النهائي لبطولة المرحوم عبدالله بن جمعة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها نادي الرمس برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس النادي وذلك بمباراتين في سباق مثير لبلوغ النهائي بين فريقي المرحوم عبدالله غردقة والعنيد ثم إيرلي للمقاولات والمهندس للحدائق.

وتتابع اللجنة المنظمة للبطولة وضع الترتيبات الكفيلة بدعم النجاح الذي تحقق في الفترة الماضية خصوصاً بعد الحضور الجماهيري الكبير لمتابعة الفعاليات المختلفة التي نظمها النادي في رمضان.

وقال صالح عليون، عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول الإعلامي إن النشاط الرياضي الرمضاني يمثل أهمية كبيرة في ظل الدور المؤثر والحيوي الذي يضطلع به النادي في توفير الأجواء المناسبة أمام الفئات العمرية المختلفة لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب منح الجماهير فرصة كبيرة للاستمتاع بالمسابقات الرياضية المختلفة في كرة القدم والطائرة.

وتوقع عليون استمرار الإثارة ضمن الدور قبل النهائي للبطولة وذلك لرغبة جميع الفرق في بلوغ النهائي والحصول على اللقب مبينا أن تقارب المستوى بين الفرق المشاركة يجعل من الصعب التكهن بهوية البطل.