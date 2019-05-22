شكرا لقرائتكم خبر عن تألق مجموعة محمد هلال في «ملاعب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فريق مجموعة محمد هلال التجارية الوصول إلى الدور الثاني في بطولة ملاعب لسباعيات الكرة المقامة بملاعب نادي شباب الأهلي بعد سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها الفريق خلال مشواره في الدور التمهيدي على مستوى المجموعة الأولى، وكانت منافسات النسخة الثامنة في البطولة التي جرت أمس الأول أسفرت عن فوز فريق عبدالله حبيب على فريق المرحوم محمد عارف 2- 1، وفوز الجالية اللبنانية على شرقان 3 - صفر، وسبورت فور أوول على العروبة 3 - صفر، وفريق (ايه 23) على جيكوكو 2 - صفر، السامبا على البرازيل 5 - صفر، وتعادل جولد ايس مع الاتحاد الأوروبي 3- 3.
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