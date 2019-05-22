الريدز يتوج بلقب «رمضانية العربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق الريدز لقب دورة النادي العربي الرمضانية 2019 بعد فوزه المثير على فريق بوكا في النهائي 4-2، وعقب المباراة قام عبدالله قنزول المدير التنفيذي للنادي العربي بتكريم الحكمين حمد الشيخ وفهد أحمد ثم فريق بوكا بميداليات المركز الثاني وكرم محمد إسلامي هدافاً للبطولة برصيد 7 أهداف، بينما نال قاسم موسى حارس الريدز جائزة أفضل حارس ووليد أحمد من فريق بوكا كأس أفضل لاعب وأخيراً تم تتويج فريق الريدز بالكأس والميداليات.

وأشاد عبد الله عيسى رئيس اللجنة الفنية والحكام بمستوى الفريقين في المباراة النهائية وبأداء الحكام على مدار أيام الدورة ووجه شكره لإدارة النادي على دعمها واهتمامها بمثل هذه الدورات والبطولات.

بدوره قال مازن الكفري مدير البطولة إن التنوع في مشاركة الفرق بالنسخة الحالية يؤكد سمعتها القوية وتطورها اللافت بفضل الدعم والاهتمام الذي تحظى به من ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة النادي العربي ونائبه خالد يوسف بن حضيبة وعبد الله قنزول المدير التنفيذي للنادي .