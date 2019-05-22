لقب «طائرة الرمس» بين عبدالله بن جمعة والنادي الهندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا المرحوم عبد الله بن جمعة والنادي الهندي إلى نهائي بطولة المرحوم سالم محمد بن غردقة الرمضانية لكرة الطائرة في نسختها الأولى ضمن الأنشطة الرياضية التي ينظمها نادي الرمس برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس النادي وذلك بعد فوزهما على فريقي المرحوم أحمد حمدوه والمرحوم عبدالله غردقة ضمن مرحلة الدور نصف النهائي.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إقامة النهائي مساء الخميس المقبل في صالة المرحوم سالم محمد بن غردقة، بينما يسبق النهائي المواجهة المرتقبة بين فريقي المرحوم عبدالله غردقة وأحمد حمدوه على المركزين الثالث والرابع.

ووصف يوسف أحمد المناعي، عضو مجلس إدارة النادي، مشرف كرة الطائرة الأجواء التي رافقت مباريات البطولة في المرحلة الماضية بالإيجابية من خلال المنافسة القوية بين الفرق على المراكز الأولى وتعزيز حظوظ التأهل إلى الأدوار المتقدمة، موضحاً أن البطولة حققت الكثير من الجوانب الإيجابية خصوصاً اللقاء الاستعراضي بين قدامى الطائرة في منتخبنا الوطني ونادي الرمس والذي أعاد إلى الأذهان ذكريات رائعة للاعبين قدموا الكثير لهذه اللعبة الجميلة.