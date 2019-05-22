مسلم فايز يعود إلى العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أصبح في حكم المؤكد عودة مسلم فايز إلى ناديه الأول العين بعد ست سنوات قضاها في صفوة الجزيرة الذي يلعب له منذ 2013.

وظهر مسلم فايز في «فيديو» انتشر أمس، وهو يتلقى التهنئة بالعودة إلى العين، النادي الذي نشأ فيه، ورد اللاعب بعبارة «إن شاء الله خير».

يذكر أن نادي العين يعتزم الدخول بقوة في سوق التعاقدات، بعد موسم حالي للنسيان.