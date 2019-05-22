شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة كأس منصور بن زايد الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء اليوم بالخيمة الخارجية المغطاة في فندق قصر الإمارات في أبوظبي بطولة كأس منصور بن زايد الثامنة لكرة القدم التي نظمتها بنجاح كبير اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.
وتأتي الجولة الختامية الليلة على ضوء نتائج مباراتي أول أمس في ربع النهائي، التي شهدت لقاء فريقي مكتب الأمين العام متصدر المجموعة الأولى مع مكتب البعثات ثاني المجموعة الثانية، وفريق مدارس الإمارات الوطنية متصدر المجموعة الثانية مع فريق المراسم الرئاسية وصيف المجموعة الأولى.
وأشرف على إدارة مباريات البطولة نخبة من حكام اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة، بجانب جوائز قيمة لأفضل اللاعبين.
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