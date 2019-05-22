«أبو زيد الهلالي» يتألق في 5 مواسم متتالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد المصري أشرف أبو زيد محترف فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» من اللاعبين المعروفين في كرة السلة للكراسي المتحركة حيث يتواجد في البطولة من نسختها الأولى ورغم اختلاف الفرق التي لعب لها على مدار 5 مواسم إلا أنه لم يغب عن البطولة، ولكن هذا الموسم كان مختلفاً عن المواسم السابقة بعدما حقق ميدالية برونزية مع فريقه الجديد الذي يلعب له للمرة الأولى حيث لعب 3 مواسم مع النيابة العامة ولعب العام الماضي مع شرطة دبي والحالي مع ديوا.

والطريف أن ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم عندما يعلق على المباريات يلقبه ب«أبو زيد الهلالي».

وأعرب أبو زيد عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية مع فريقه الذي لعب له هذا الموسم، وقال: «البرونزية إنجاز للفريق في ظل الظروف التي لعب فيها البطولة ومقارنة بفرق أخرى استعدت بشكل جيد، وتضم لاعبين على أعلى مستوى وكانت المباراة أمام دبي للإسعاف قوية، ولكننا حاولنا كثيراً أن نكون في المقدمة واللعب بأكثر من خطة، على مدار الفترات الأربع».