نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة في دوري أبطال آسيا 2019 والاتحاد يحصد المركز الثاني في مجموعته

تُقام اليوم ختام مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بين الاتحاد والوحدة في مباراة الإياب، ومن الجدير بالذكر فإن الاتحاد أنهى الدوري المحلي في المركز العاشر بينما الوحدة يأتي في المركز الخامس من الدوري الإماراتي، ويحتل نادي الوحدة صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات على ملعب الجوهرة المشعة، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق حسن العيدروس، ويسعى الاتحاد لرد الهزيمة التي تلقاها في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 4-1.

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة

وقد أكد مدرب الوحدة أنه يلعب اليوم من أجل الاحتفاظ بالصدارة في مجموعته كما أشاد بمستوى الاتحاد، وشدد مدرب الاتحاد سييرا على أهمية مباراته أمام الوحدة وتطلعه للصدارة ليُنهي الموسم بشكل أفضل وهو مُتصدر مجموعته في آسيا، وقد وصل الهلال لنهائي الكأس ولكنه خسر من التعاون في النهائي، وقد قدم الاتحاد مستويات عالية في النصف الثاني من الدوري السعودي.