الوحدة يتصدر مجموعته بعد التعادل مع الاتحاد في مباراة الإياب بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.. تعرف...

يستضيف اليوم نادي الاتحاد نظيره نادي الوحدة في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019، ويلعب الفريقين في مباراة تُحدد المركز الأول في المجموعة إذ أن الاتحاد يأتي في المركز الثاني من خمسة مباريات برصيد 10 أهداف؛ بينما يأتي الوحدة في الصدارة وفي جُعبته 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة

تنطلق المباراة على ملعب الجوهرة المُشعة في السعودية حيث مباراة الإياب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جدة والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس على المباراة.

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة

من المُتوقع أن تشهد مباراة الفريقين إثارة عظيمة خاصة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهزيمة ثقيلة للاتحاد أما الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه ناصر الشمراني للاتحاد، وحرصت الجماهير على دعم الاتحاد في لقائه اليوم خلال مسيرته في دوري أبطال آسيا، وقد صعد الاتحاد إلى دور الستة عشر لينتظر نتيجة مباراة النصر.

الدقيقة 5: هجمة قوية في بداية الشوط الأول لصالح الوحدة ولكن حكم الراية يحتسب تسلل على خليل الحمادي.

الدقيقة 17: تسديدة قوية من حمدان الكمالي على مرمى الاتحاد ولكن تمر بسلام على مرمى العميد.

الدقيقة 32: تمريرات في وسط الملعب وهجمة خطرة للوحدة ولكن تتحول للركنية، والوحدة يستحوذ على المباراة

الدقيقة 53: هجمة لصالح الاتحاد وتصويبة على مرمى الوحدة من كارلوس فيلانويفا لكن الكرة بين أحضان الحارس.

الدقيقة 68: هدف التقدم للعميد عن طريق رماريو والنتيجة تُصبح هدف مقابل لاشيء

الدقيقة 71: التعادل لصالح الوحدة عن طريق محمد صالح بعد محاولة الحارس صد الكرة.

انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وقد شهد الشوط الثاني هدفي اللقاء، وبهذا يأتي الوحدة في المركز الأول بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني.