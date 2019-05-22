الآن: نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الجولة السادسة من المجموعات تعرف على الترتيب

نعرض نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم ملخص كتابي وترتيب المجموعة، في المباراة الأخيرة لهذا الموسم يترقب أنصار العميد اتحاد جدة لقاء اليوم أمام نادي الوحدة الاماراتي لحساب المجموعة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للعام 2019، حيث يسعى الاتحاد لانهاء الموسم بفوز كبير يرد به هزيمته أمام نفس الفريق في البطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

مباراة الاتحاد والوحدة

ويُقام اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة على قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق حسن العيدروس، وكانت المباراة الأخيرة للاتحاد في الدوري السعودي انتهت بهزيمة الاتحاد من أحد بهدف نظيف، وكان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من الفوز ببطولة كأس الملك ولكن خسرها على يد التعاون.

الاتحاد والوحدة

وتحدث مدرب الاتحاد التشيلي سييرا عن اللقاء مؤكدا على أهميته البالغة وأن فريقه أمامه هدف واحد ألا وهو تحقيق الانتصار والظفر بصدارة المجموعة، ووضح استعداد فريقه للمباراة بشكل جيد ورغبته في انهاء الموسم بالفوز سواء كان سيشارك الوحدة باللاعبين الأساسيين أم بالبدلاء فقد استعدوا جيدا لذلك.

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نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة

ويملك نادي اتحاد جدة سجلا رائعا أمام الأندية الاماراتية بشكل عام والوحدة بشكل خاص حيث تقابل الفريقين في البطولة الأسيوية خمس مرات كان الفوز من نصيب العميد في ثلاثة منها مقابل هزيمة وحيدة.

وصول الفريقين لأرض الملعب ملعب الجوهرة واللاعبون يتوجهون من الحافلة الخاصة بهم مباشرة إلى غرف الملابس استعداد للنزل للقيام بعملية الاحماء.

تشكيل الاتحاد فواز القرني وفي الدفاع : منصور الحربي – احمد عسيري – ماثيو جورمان – ياسين برناوي وفي الوسط روماريو دا سيلفا – كارلوس فيلانويفا – سيكو سانوجو – جمال باجندوح – خالد السميري وفي الهجوم ناصر الشمراني