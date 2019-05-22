نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الجولة الأخيرة دوري أبطال آسيا والعميد في وصافة المجموعة

نقدم نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا، في مباراة قوية ومرتقبة بين الاتحاد والوحدة ينتظر الكثير من سيحصد صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن ضمن نادي الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي حجز بطاقتي التأهل في الجولة السابقة، ويضمن الفوز اليوم لاتحاد جدة صدارة المجموعة بينما التعادل أو الهزيمة يثبت الوحدة في المركز الأول.

مباراة الاتحاد والوحدة

وتنطلق أحداث المباراة في العاشرة من مساء ليل الثلاثاء اليوم بتوقيت مكة حيث يتم اذاعته على قناة beIN sport HD1 على ملعب الجوهرة المشعة الذي شهد انتصار الأهلي أمس في الدقائق الأخيرة وتأهله ليصبح رابع فريق سعودي يتأهل ويقابل الهلال، بينما من المحتمل أن يواجه النصر فريق الاتحاد في دور الستة عشر أيضا.

الاتحاد والوحدة

وعن هذا اللقاء فقد تحدث هينك تين كات مدرب فريق الوحدة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة موضحا أهمية الاحتفاظ بصدارة المجموعة وأنهم عازمون على ذلك حين يواجهون اتحاد جدة على أرضه وبين جماهيره، تلك الجماهير التي ستكون دافعا للوحدة لانهاء اللقاء لصالحه وأكد عن تحسن اتحاد جدة عن الفترة السابقة.

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نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة

ويحاول الاتحاد تعويض غيابه عن البطولات هذا الموسم، حيث حقق المركز العاشر في الدوري السعودي وخسر نهائي كأس الملك أمام التعاون بهدفين مقابل هدف.

لاعبو الفريقين يقومون بعمليات الاحماء التدريبية التمهيدية الآن على أرضية ملعب الجوهرة المشعة وسط استقبال وتشجيع من الجماهير المتوافدة على الاستاد منذ قليل.

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة: