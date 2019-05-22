ملخص مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي 1-1 في دوري أبطال أسيا لكرة القدم

سنتعرف على نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة، حيث يلعب في الجولة الأخير من دوري أبطال أسيا الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي في لقاء منتظر من جانب جماهير العميد من أجل حسم صدارة المجموعة بعدما حسم الفريقين تأهلهما، المباراة اليوم ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التاسعة بتوقيت مصر، ومن المتوقع ان يكون هناك حضور جماهيري كبير في المباراة للاستمتاع بالأمسية الرمضانية المميزة.
يحاول نادي الاتحاد الفوز بتلك المباراة والوصول للنقطة الثالثة عشر ليتصدر المجموعة الحالية، وهو ما قد يجعلنا نشاهد قمة سعودي اخرى بين النصر والاتحاد في حال استمرار النصر كوصيف لمجموعته، أما نادي الوحدة فسيلعب من أجل التعادل والحفاظ على الصدارة للمجموعة الثانية، ويعول الفريق كثيرا على قدرات إسماعيل مطر وتيجالي ويحيي الغساني لتحقيق نتيجة إيجابية.
ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة
- اللاعبون يقومون الآن بعمليات الأحماء من أجل بداية المباراة، فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة، حيث من المرتقب أن تبدأ المواجهة الآن بين الفريقين، وسط حضور جماهيري متوسط.
- وفاز الوحدة على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في 11 مارس/آذار الماضي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات هذا الموسم بالبطولة الآسيوية.
- بدأت المباراة الآن في الجوهرة المشعة بين الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، وسنتعرف من خلالها من متصدر المجموعة.
- مرت عشر دقائق الآن ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين وسط سيطرة من الاتحاد.
- مررور 20 دقيقة ولا يزال الاتحاد يهاجم من أجل أحراز الهدف الأول في اللقاء.
- أقترب الشوط الأول من النهاية ولا يزال التعادل السلبي مستمر بين الفريقين فكونوا متابعين عبر تلك المقالة.
- أنتهي الأول بالتعادل السلبي بدون أى أهداف في المباراة المنتظرة بين الفريقين، والشوط الثاني سيحدد متصدر المجموعة.
- بدأ الشوط الثاني والتعادل مسيطر حتي الآن وسط هجوم من العميد لخطف المباراة.
- الاتحاد يسجل الهدف الاول عن طريق رومانيولي في الدقيقة 68.
- لكن محمد برغش كان له رأي اخر ويحرز التعادل للوحدة ويعيد الفريق للصدارة.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.