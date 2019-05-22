ملخص مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي 1-1 في دوري أبطال أسيا لكرة القدم

سنتعرف على نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة، حيث يلعب في الجولة الأخير من دوري أبطال أسيا الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي في لقاء منتظر من جانب جماهير العميد من أجل حسم صدارة المجموعة بعدما حسم الفريقين تأهلهما، المباراة اليوم ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التاسعة بتوقيت مصر، ومن المتوقع ان يكون هناك حضور جماهيري كبير في المباراة للاستمتاع بالأمسية الرمضانية المميزة.

يحاول نادي الاتحاد الفوز بتلك المباراة والوصول للنقطة الثالثة عشر ليتصدر المجموعة الحالية، وهو ما قد يجعلنا نشاهد قمة سعودي اخرى بين النصر والاتحاد في حال استمرار النصر كوصيف لمجموعته، أما نادي الوحدة فسيلعب من أجل التعادل والحفاظ على الصدارة للمجموعة الثانية، ويعول الفريق كثيرا على قدرات إسماعيل مطر وتيجالي ويحيي الغساني لتحقيق نتيجة إيجابية.

ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة