التعاون يقيل بيدرو ويعين سيرجيو وجماهير الهلال تودع إدواردو

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أعلنت إدارة التعاون رحيل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل عن تدريب الفريق بعد يوم من نيله جائزة أفضل مدرب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر النادي عبر حسابه في تويتر صورة للمدرب البرتغالي تحت وسم "شكراً بيدرو إيمانويل" في إشارة إلى رحيله بعد تلقيه مجموعة من العروض.

وقاد إيمانويل التعاون إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على اتحاد جدة في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

كما قاد بيدرو التعاون إلى تحقيق المركز الثالث في الدوري السعودي، مع العلم أن الفريق خاض تحت إمرته 35 مباراة، فاز في 21، وتعادل 8 مرات مقابل الخسارة في ست.

وبعد ساعات من رحيل بيدرو، أعلنت إدارة نادي التعاون عن توقعيها عقداً مبدئياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول خلفاً لابن جلدته.

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وسيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بعد حضور المدرب إلى بريدة للاتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.

من جانب آخر يبدو أن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال في طريقه للرحيل عن الزعيم، بعد ساعات من خوضه مباراة فريقه الأخيرة أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وحرصت جماهير الهلال على توديع كارلوس إدواردو لاعب الفريق، حيث بات رحيل اللاعب قريبا للغاية، في ظل العروض المغرية التي وصلت له خلال الساعات الماضية

وكتبت جماهير الهلال رسائل وداعية لكارلوس إدواردو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في حين طالب البعض ببقائه من خلال هاشتاغ "#بقاء_ادواردو_مطلب".

وحسب صحيفة الرياضية، فإن اللاعب البرازيلي لديه عرضان، أحدهما صيني والآخر من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

