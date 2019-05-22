شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية حسام ورجب تؤمن سموحة فى الممتاز وُتزيد معاناة بتروجت مع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق سموحة فوزاً ثميناً على بتروجت بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بإستاد حرس الحدود فى الجولة الـ33 للدورى الممتاز.

سجل ثنائية سموحة حسام حسن فى الدقيقة 30 ورجب نبيل فى الدقيقة 40.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويصعد للمركز العاشر، فيما تجمّد رصيد بتروجت عند 34 نقطة ويبقى فى المركز السادس عشر.

ويؤمن سموحة مركز فى جدول الدوري ويبتعد عن صراع الهبوط، فيما يتأزم موقف الفريق البترولى فى سباق الهبوط، وأن كان موقفه سيتحدد بشكل نهائي وحاسم فى أخر مبارياته ببطولة الدورى أمام المقاولون العرب.

وقدم الفريق السكندرى شوط أول قوى منذ بدايته حيث وضح منذ إنطلاق المباراة أن حسام حسن المدير الفنى لسموحة يرغب فى حسم اللقاء مُبكراً لذا ضغط منذ البداية ولاحت أكثر من فرصة للاعبيه إلى أن تمت ترجمة هذه السيطرة لهدفين فى 10 دقائق تقريباً.

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ونال أوميد أوكرى لاعب سموحة بطاقة صفراء للخشونة كما شهد هذا الشوط تغير إضطراري في صفوف بتروجت حيث دخل أحمد سالم صافي بديلاً لمروان النجار للإصابة.

وشهد الشوط الأول تألق محمد ابوجبل حارس سموحة لتسديدة قوية من شكري نجيب لينقذ مرماه من هدف مُحقق.

واصل سموحة تقديم عرض قوي فى الشوط الثانى لكن دون تسجيل أهداف بعدما أطمأن على النتيجة فى الشوط الاول، ونال أحمد عبد الرحمن زولا لاعب بتروجت بطاقة صفراء للخشونة مع نيسيبامبي لاعب سموحة.

وحاول الفريقين تسجيل هدف لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز سموحة بثنائية نظيفة يضمن البقاء في الدوري الممتاز، فيما يتأزم موقف بتروجت فى بطولة الدوري الممتاز.