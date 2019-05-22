إنبى يتقدم على المقاصة بهدفى أحمد شكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد شكرى صانع ألعاب إنبى من إحراز الهدف الثانى له ولفريقه فى مرمى مصر المقاصة، لتصبح النتيجة 2 / 0 للفريق البترولى فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى . وضم تشكيل مصر المقاصة كل من :- حراسة المرمى : محمد كوكو الدفاع : عاصم سعيد _احمد عبدالعزيز مودي - محمد دبش - عصام صبحي الوسط : محمد دسوقي - مصطفى شبيطه - باولن فوافي - ميدو جابر - محمد تونى Advertisements الهجوم : جون أنطوى على دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – طه عادل - أحمد محسن - هاني سعيد - محمد رمضان - شميلس بيكلي - مروان حمدي ويغيب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلال، وصلاح عاشور للإصابة .

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