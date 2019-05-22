شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يسحق الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز كبير علي نظيره الاتحاد السكندرى، بأربع أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

احرز أهداف طلائع الجيش كل من كريم طارق هدفين، ومحمد أبو المجد ومصطفى محمد .

بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

فيما احتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر فى 13 وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدفًا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

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حراسة المرمى :- محمد بسام، خط الدفاع:- علي الفيل، خالد سطوحي، عاصم صلاح، أحمد سامي، خط الوسط:- فرانك نجونجا، إسلام جمال، أحمد سمير، محمد أبو المجد، كريم طارق، خط الهجوم:- مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..