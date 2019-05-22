شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على الاتحاد السكندرى 1-0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بتقدم الأخير بهدف نظيف لكريم طارق فى اللقاء الذى يجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

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حراسة المرمى :- محمد بسام، خط الدفاع:- علي الفيل، خالد سطوحي، عاصم صلاح، أحمد سامي، خط الوسط:- فرانك نجونجا، إسلام جمال، أحمد سمير، محمد أبو المجد، كريم طارق، خط الهجوم:- مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..