شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد يحرز الهدف الرابع للطلائع أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش، الهدف الرابع لفريقه فى الدقيقة 86 أمام الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى يجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا.