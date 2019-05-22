شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يُدعّم ميمى عبد الرازق فى حضور مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا" مساء اليوم ،الثلاثاء، مع ميمى عبد الرازق المدير الفنى الجديد لمنتخب السويس فى حضور مجلس الادارة بقيادة محمد أحمد هلال رئيس النادى .

وأكد صقر محافظ السويس دعمه الكامل لنادى منتخب السويس من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وقال محافظ السويس خلال استقباله بمكتبه المحاسب محمد هلال رئيس النادي والدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفنى الجديد بحضور أعضاء المجلس سعيد ايدو ومعتز سليم وكريم عبد المعين، إنه يسعى لتوفير كافة الإمكانيات لدعم الفريق الاول لكرة القدم وقطاع الناشئين والالعاب الجماعية ليكون نادى السويس مناره رياضية يعتز بها ابناء المحافظة.

وطالب محافظ السويس الجماهير بمساندة النادى ودعمه خلال الفترة القادمة.

Advertisements

كان مجلس إدارة النادى قد أعلن اتمام التعاقد مع المدير الفني الجديد فى جلسة عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادى قام خلالها بتوقيع عقد تدريب الفريق لمدة موسم .



ميمى عبد الرازق مع محافظ السويس



ميمى عبد الرازق